Росстат опубликовал итоговые данные о смертности от коронавирусной инфекции в российских регионах в ноябре. Цифра в Ростовской области оказалась в полтора раза больше, чем предоставленная региональным штабом. В штабе ранее объясняли расхождение разными способами подсчетов.В Ростовской области от пневмоний, возникших из-за коронавирусной инфекции, в октябре скончались 748 человек. В отчете Росстата поясняется, что у семи из них врачи считают COVID-19 только вероятной причиной смерти. У еще примерно двадцати умерших врачи обнаружили коронавирус, однако причиной смерти стало не заражение инфекцией.В начале ноября региональный антикоронавирусный штаб сообщал о примерно в полтора раза меньшем количестве умерших. Цифры штаба и Росстата не в первый раз разнятся. В штабе ранее пояснили СМИ, что разница объясняется способами подсчетов. В Росстате учитывают данные исследований, для которых иногда требуется около месяца.Сегодня региональный штаб сообщил о 23 умерших от ковида за минувшие сутки. У примерно 390 проходивших тестирование в Ростовской области нашли коронавирус.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Вакцины от коронавируса: чем отличаются и кого будут прививать, рассказал ростовский специалистГлавный санврач области рассказал о вакцинах «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.