Представители государственной жилищной инспекции вместе с сотрудниками прокуратуры проверили в Ростове-на-Дону многоквартирный дом, расположенный по переулку Беломорский.Во время осмотра специалисты увидели, что в подвале жилого дома треснула труба. Продольная щель трубы представляла опасность для жителей дома. Люди в любой момент могли остаться без воды. Неподалеку эксперты увидели следы от прошлых коммунальных аварий – повсюду были пятна от подтеков. В одном из подъездов также нашли горы мусора.- Подтопление и захламление свидетельствует о том, что допущено нарушение требований минимального перечня услуг и работ для содержания общедомового имущества в порядке, - рассказали в пресс-службе Госжилинспекции Ростовской области.Управляющей компании придется ответить за недочеты. В отношении директора организации составлен протокол об административном правонарушении. В прокуратуре Первомайского района собираются контролировать развитие ситуации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Быть или не быть: будут ли возвращать вытрезвители в Ростов-на-ДонуС 1 января 2021 года работу спецучреждений в стране хотят возобновить (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM