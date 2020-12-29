Количество общественного транспорта сократят в праздники в Ростове-на-Дону. Об этом рассказал заместитель губернатора Виктор Вовк на заседании регионального штаба по ситуации с коронавирусом.Во время новогодних каникул автобусы будут ходить по расписанию выходного дня. Таким образом, на линии выйдут не более 70 процентов от планового выхода.— С 1 по 3 января работа регулярных маршрутов будет дополнительно скорректирована в сторону уменьшения подвижного состава с учетом снижения пассажиропотока. В случае увеличения пассажиропотока транспортные компании увеличат количество подвижного состава, — рассказал Виктор Николаевич.Кроме того, по расписанию выходного дня в Ростовской области будут работать пригородные поезда. Число маршрутов сократят с 20 до 16. Поезда дальнего следования будут ходить в прежнем режиме. Число авиарейсов из Платова также сократят только 1 января. В другие дни число перелетов только увеличится за счет чартерных рейсов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.