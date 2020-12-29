В Ростовской области следующие двенадцать месяцев станут официальным годом первичной медико-санитарной помощи. Об этом заявил губернатор Василий Голубев на заседании штаба по ситуации с коронавирусом.— Мной принято решение объявить год первичной медико-санитарной помощи. Для этого создан организационный комитет. Прошу организовать работу в муниципальных образованиях. Соответствующие рекомендации вы получите уже завтра, — сообщил Василий Голубев.Комитет возглавит заместитель губернатора Сергей Бондарев. Ожидается, что структура будет, в том числе, следить за оснащенностью медучреждений и пытаться решить вопрос нехватки медицинских кадров.Напомним, 29 декабря в Ростовской области выявили еще 389 случаев заражения коронавирусом у проходивших тестирование. Всего, по данным регионального правительства, заболели уже более 50 тысяч человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 29 декабря: скончались еще 23 человекаВсего, по данным регионального правительства, заболели уже более 50 тысяч человек. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.