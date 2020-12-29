В Ростовской области планируется развернуть еще 345 ковидных коек. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Бондарев на заседании регионального штаба 29 декабря.— В Мясниковском районе до 1 января нужно открыть 10 коек, в Шахтах — 35 коек до 11 января, в Аксайском районе — 50 коек до 11 января, в Новошахтинске — 100 коек до 1 февраля, в госпитале ветеранов — 150 коек до 1 марта, — рассказал заместитель губернатора.По его словам, сейчас ковидные койки заняты на 81 процент. Провизорные заполнены на 65,8 процента.Напомним, за последние сутки коронавирусом в Ростовской области заразились 389 человек, с начала пандемии - более 50 тысяч. За все время от ковида в регионе умерли 2 006 местных жителей, выздоровели более 41 тысячи человек. Лечение в стационарах проходят 2 840 зараженных. Состояние 253 оценивается как тяжелое. Эти пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На Дону число умерших от коронавируса перевалило за 2 тысячиТолько за последние сутки в результате заражения скончалось более 20 человек. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.