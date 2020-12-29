Восстанавливающийся после операции полузащитник «Ростова» Павел Мамаев вместе с женой и детьми поехал на отдых в Эмираты.Супруги поселились в одном из лучших отелей ОАЭ, где в номера к гостям зачастую бесцеремонно заходят павлины. Проживание за границей, судя по всему, идет на пользу супругам. Павел Мамаев после недавней операции выглядит отдохнувшим, а его жена кажется еще красивее.Павел и Алана поделились фотографией семейного счастья в Instagram, что провоцировало многочисленные домыслы об интересном положении жены футболиста. Всему виной то, что на фото глава семьи почему-то положил руку на живот красавицы.«Можно поздравлять с будущим малышом?», «Беременность вам к лицу», «Поздравляем, надеюсь будет девочка», «Вы беременны?», «Правильно говорят, что беременные женщины выглядят воодушевленными», - высказывались люди в комментариях.Сама же Алана Мамаева отшутилась от домыслов, сообщив, что просто немного поправилась.Сейчас в семье Павла Мамаева воспитываются двое детей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Цены в салонах красоты 2020-2021 в Ростове-на-Дону: во сколько обойдется новогодний «тюнинг»Цены в салонах красоты 2020-2021 в Ростове-на-Дону: рассказываем, на какие суммы ориентироваться прекрасным дамам (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.