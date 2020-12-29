Главный санитарный врач региона Евгений Ковалев считает, что в Ростовской области не нужно продлевать каникулы. Об этом он сообщил на заседании регионального штаба по ситуации с коронавирусом.— С министерством образования мы ежедневно анализируем ситуацию. И договорились на праздниках отслеживать заболеваемость среди обучающихся. Сейчас я не вижу оснований продлевать каникулы, как это было сделано в ряде других субъектов России. Ситуация этого не требует, — прокомментировал Евгений Ковалев.По его словам, за минувшую неделю в ростовских школах и детсадах не наблюдалось роста заболеваемости. При этом неделей ранее 77 классов перевели на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса.Напомним, 29 декабря в Ростовской области выявили еще 389 случаев заражения коронавирусом у проходивших тестирование. Всего, по данным регионального правительства, заболели уже более 50 тысяч человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор объявил 2021-й годом первичной медпомощи в Ростовской областиДля решения проблем здравоохранения создан специальный комитет. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.