В донской столице в микрорайоне Александровка на месте стихийного мини-рынка расположится новый торговый комплекс. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Здание появится ровно на том месте, где ранее находился рынок «Георгиевский». Напомним, что его ликвидировали еще пять лет назад и перенесли на проспект 40-летия Победы. Но в этом году продавцов стали потихоньку выселять, так как их деятельность была незаконной.В связи с этим они обратились в городскую администрацию и попросили разрешения снова начать торговлю на той площадке, которую они занимали нелегально. Власти решили удовлетворить просьбу торговых работников.- Торговый комплекс \\"Южный\\" заработает на 40-летия Победы, он будет состоять из 100 павильонов, - сообщил глава управления торговли и бытового обслуживания города Константин Тихонов.В новом комплексе планируется развернуть продажу овощей, фруктов, мясной и молочной продукции. Также в планах появление аптеки, парикмахерской и салонов сотовой связи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда появится первая карусельная парковка в Ростове-на-Дону: рассказали городские власти.Ее планируют разместить в самом центре города.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!