В Ростовской области осудили местного жителя за убийство и разбой.В ходе следствия стало известно, что еще в августе 2019 года 35-летний житель Волгодонска пришел к своему 58-летнему знакомому в надежде взять у него денег и погасить свои многотысячные долги. Но хозяин квартиры отказался, за что был избит рукояткой пневматического пистолета с газовым баллоном. Злоумышленник в порыве гнева нанес ему порядка 20 ударов по голове, а затем набросился на него с ножом и еще около 16 раз ударил его по рукам и шее. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.Но подсудимый посчитал, что и этого мало - желая все-таки расквитаться со своими долгами, он похитил из квартиры все деньги и алкоголь на общую сумму около 60 тысяч рублей, а затем скрылся с места преступления. Но правоохранителям довольно быстро удалось его разыскать.В отношении него были возбуждены уголовные дела по статьям 105 \\"Убийство\\" и 162 УК РФ \\"Разбой\\".- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе следственного комитетЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове с елочного базара были похищены сразу три елки.Тех, кто незаметно смог унести такую тяжесть, разыскивает полиция.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!