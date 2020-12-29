Размер пособий многодетным семьям в Ростове-на-Дону в 2020-2021 году: \\"Комсомольская правда - Ростов-на-Дону\\" расскажет при каких условиях многодетная семья может претендовать на те или иные выплаты и пособия.Итак, многодетной считается та семья, в которой насчитывается трое и более несовершеннолетних детей. Такие семьи могут претендовать на соответствующие выплаты и пособия. Что же они могут получить.1. Региональный материнский капитал- сумма - 121 287 руб.- условия получения: если в семье рождается третий и более ребенок; если средний доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум; если этот капитал не был получен ранее.- на что можно потратить: покупка жилья, покупка автомобиля (стоимостью не боле одного миллиона), образование и лечение детей.2. Ежемесячная денежная выплата- сумма - по 436 руб. на каждого ребенка.- условия получения: в семье должно быть трое или более детей до 16 лет (при условии обучения - до 18 лет).- на что можно потратить: лекарства детям до 6 лет, оплата транспорта и покупка школьной формы учащимся.3. Ежемесячная денежная выплата- сумма - 50% от оплаты коммунальных платежей (устанавливается по стандартам на 1 кв.м).- условия получения: в семье должно быть трое или более детей до 16 лет (при условии обучения - до 18 лет).- на что можно потратить: погашение коммунальных платежей.4. Единовременное денежное пособие от губернатора- сумма - 50 000 руб.- условия получения: в семье четверо и более детей (до 18 лет); возраст самого младшего не должен превышать три года; дети должны иметь успехи и достижения в каких-либо сферах; семья живет в области не менее пяти лет.- на что можно потратить: по вашему усмотрению.5. Ежемесячная денежная выплата (до 3 лет)- сумма - 8 693 руб. (пока третий или последующий ребенок не отпразднует трехлетие).- условия получения: в семье должно быть трое или более детей до 16 лет (при условии обучения - до 18 лет); если доход семьи ниже минимально установленного порога дохода населения за прошлый год.- на что можно потратить: по вашему усмотрению.6. Выплата в случае рождения одновременно трех и более детей- сумма - 68 479 руб. (на каждого ребенка).- условия получения: родить тройню и более.- на что можно потратить: по вашему усмотрению.7. Единовременное пособие за рождение ребенка- сумма - 16 350 руб. 33 коп.- условия получения: отец и мать не работают, но находятся в поиске работы (состоят на бирже труда); оба учатся очно.- на что можно потратить: по вашему усмотрению.8. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком- сумма - 6 131 руб. 37 коп. (на второго и последующих детей).- условия получения: если человек ухаживающий за ребенком не работает или уволен из-за ликвидации предприятия, но при этом не получает пособие по безработице.- на что можно потратить: по вашему усмотрению.9. Помощь малоимущим семьям- суммаа). 867 руб. (каждый месяц до двухлетия ребенка);б). 494 руб. (для детей на грудном вскармливании);в). 259 руб. (детям от двух до трех лет).- условия получения: среднедушевой доход должен быть ниже прожиточного минимума.- на что можно потратить: на питание ребенка.10. Ежемесячное пособие малоимущим семьям- суммаа). 389 руб. (на каждого из детей);б). 778 руб. (если мать-одиночка);в). 584 руб. (если родитель служит в армии или скрывается от уплаты алиментов).- условия получения: среднедушевой доход должен быть ниже прожиточного минимума; назначается детям до 16 лет (при условии обучения - до 18 лет).- на что можно потратить: по вашему усмотрению.11. Социальные выплаты для обеспечения жильем- сумма - 35% от средней стоимости жилья.- условия получения: если признаны нуждающимся в получении этой выплаты; если супругам не более 35 лет; если семья может оплатить стоимость жилья сверх субсидии.- на что можно потратить: на улучшение жилищных условий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПособия на детей в 2020-2021 в Ростове-на-Дону: что уже получили родители и что еще им предстоит получить.Пособия на детей в 2020-2021 в Ростове-на-Дону: публикуем суммы детских пособий в донской столице.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!