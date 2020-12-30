Новогодние каникулы у школьников и студентов 2021 в Ростове-на-Дону: \\"Комсомольская правда - Ростов-на-Дону\\" расскажет о том, как в предстоящие праздники будут отдыхать школьники.По словам главы Роспотребнадзора Евгения Ковалева, в наши тяжелые коронавирусные времена было принято решение отправлять учащихся школ на каникулы поэтапно. У 30% школ отдых начнется уже 28 декабря, а затем каждый день еще 20-30% учебных заведений будут отправляться на каникулы. Но закончатся они у всех одновременно - 11 января все учащиеся должны будут явиться в школу. Оснований для продления каникул Роспотребнадзор не нашел.- Наш осенний опыт поэтапного ухода на каникулы считаем положительным. На зимние каникулы также можно отправлять школы своевременно. Считаю, что ситуация полностью контролируемая, - высказал свою точку зрения Евгений Ковалев.Что же касается студентов, то они отправятся на отдых с 31 декабря, а сессия у них начнется с 13 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозы.Рассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!