Как будут работать государственные ветеринарные клиники в Ростове-на-Дону в январе 2021: стало известно, как будут трудиться сотрудники государственных ветеринарных лечебниц. О расписании рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.- Пациентов будут принимать во всех подразделениях городской ветслужбы, но по особому расписанию, - отметили в ведомстве.Итак, 1 и 7 января ветеринары объявили выходными днями, со 2 по 10 января лечебницы будут работать с 9:00 до 19:00.Отметим, что провозные документы на животных будут оформлять только в центральной городской ветлечебнице, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 106, т. 264-68-19.КОНКРЕТНО:Другие подразделения городской ветслужбы находятся по адресам:г.Ростов-на-Дону, ул. Катаева, 232, т. 267-66-50;г.Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 39, т. 222-33-68;г.Ростов-на-Дону, ул. Брестская, 2/81, т. 206-14-50;г.Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 60, т. 210-80-90;г.Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 12, тел. 310-91-77.Аксайский р-н, п.Верхнетемерницкий, ул.Венеры, 21, тел. 270-03-93.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Спасти Михалыча»: изувеченную собаку кровожадные садисты расстреляли и ослепили на трассе под РостовомЖиводеры сначала использовали алабая как игрушку для бойцовых псов, а потом решили мучительно казнить (подробнее).