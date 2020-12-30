В Ростове-на-Дону произошел инцидент, который попал в поле зрения полиции. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, на прохожие обратили внимание на то, что в машине на парковке одного из крупных торговых центров, расположенного на проспекте Нагибина, происходят странные вещи.К месту происшествия немедленно прибыл наряд полиции. Оказалось, что в салоне автомобиля «Киа» молодой человек занимается сексом с девочкой – подростком. Как выяснилось, мужчине 24 года, его пассии – 16 лет.По предварительным данным, все произошло по обоюдному согласию. Тем не менее, учитывая, что девушке нет 18 лет, правоохранители начали проверку. Вероятно, на кавалера несовершеннолетней заведут уголовное дело.Ранее \\"Комсомольская правда - Ростов\\" сообщала, что житель Ростовской области попал под следствие за роман с восьмиклассницей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Плохой отец: ростовчанин много лет развращал и бил приемную дочьМужчина издевался над падчерицей шесть лет (подробнее).