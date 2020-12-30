Станица Раздорская, согласно истории, долгое время являлась столицей донских казаков. Разумеется, именно здесь и была расположена одна из главных для казачества церквей – храм Донской иконы Божией Матери.Церковь являла собой сооружение в стиле ампир. Но в 1929 году после установления советской власти храм был закрыт и превращен в склад. А в 1962 году и вовсе был взорван, согласно указу районных властей. От всего здания остался только фундамент.В 1994 году развалины храма признали памятником истории и культуры Ростовской области. Сейчас недалеко от заложенного камня располагается еще и небольшая часовня, которая раньше являлась сторожевым помещением храма, где и проводятся все богослужения.Долгое время речь идет о восстановлении исторического облика храма. Но, по словам казачьего генерала и депутата госдумы Виктора Водолацкого, это будет стоить порядка 800 тысяч рублей. Собрания по этому поводу проводились бесчисленное множество раз, но результат один – выделить средства пока возможности нет.