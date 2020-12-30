Правительство Ростовской области опубликовало последние данные по числу людей, заразившихся ковидом. Так, за сутки ковид обнаружили у 385 дончан.Таким образом, общее число заболевших на сегодняшний день - 51264 человек. 27 человек скончались. Среди новых заболевших 30,9 % - от 18 до 45 лет, 43,6 % - от 46 до 65 лет, 19,2 % - от 66 до 79 лет, 3,7 % - старше 80 лет, 2,6 % - дети.- За весь период в области выздоровели 41644 человека, в том числе за последние сутки – 378, - прокомментировали в пресс-службе правительства Ростовской области.Из-за ковида правительство приняло решение о том, что с 25 января отмечать корпоративы в ресторанах можно, только если у всех участников банкета будут справки об отсутствии коронавируса. Рестораны и ночные клубы, как и раньше, будут работать до 22.00.Кроме того, отмечать корпоративы в офисах также запрещено.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 29 декабря: скончались еще 23 человекаКоронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 29 декабря: выявили еще 389 случаев заражения (подробнее).