В донской столице с первого января упразднят оставшиеся маршрутки. Горожане больше не будут тесниться в транспорте с маркировкой «МТ», об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».КОНКРЕТНО:Полный список изменений.Маршрут №99МТ «Стройгородок – ЖД-Вокзал» станет маршрутом №99. Существующий маршрут №99 «Стройгородок – Центральный рынок» отменяется. На линии будут работать автобусы средней вместимости.Маршрут №1 » Ц. Рынок — мкрн. Суворовский» получит большие автобусы (сейчас там ездят средние). Увеличится и количество транспорта: на линии будет 10 машин.Маршрут №43МТ будет курсировать по схеме «ЖД-Вокзал — мкрн. Суворовский» вместо «Ц. Рынок — Суворовский», при этом сменит номер на №43.Маршрут №90МТ «мкрн. Платовский — ЖД-Вокзал» станет маршрутом №90А.Маршрут №98МТ «ГПЗ-10 — мкрн. Красный Аксай» будет отменен.Маршрут №14МТ «пос. Кирпичный — мкрн. Болгарстрой» станет маршрутом №14, здесь появятся автобусы среднего класса в количестве 10 машин. Существующий маршрут №14 «мкрн. Сельмаш – пос. Фрунзе» будет отменен.Маршрут №49МТ «мкрн. Стройгородок – ТЦ МегаМАГ» станет маршрутом №49, на котором появятся 12 автобусов большого класса. Нынешний маршрут №49 «мкрн. Стройгородок — Ц. Рынок» будет отменен.Также с начала января закроют на реконструкцию мост на Малиновского. Пути объезда читайте здесьЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мост на Малиновского в Ростове-на-Дону 2020-2021: когда закроют, где будут пробки и пути объездаМы узнали, где ожидать заторов, пути объезда и как долго продлится ремонт моста на Малиновского в Ростове-на-Дону 2020-2021 (подробнее).