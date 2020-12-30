Синоптики сообщили, чего ждать от новогодней ночи в донской столице. По-настоящему зимней сказки, увы, не получится. Погода 31 декабря и 1 января будет весенней. На столбике термометра – отметка «плюс», снега не обещают.Итак, 31 декабря, в четверг, в Ростове-на-Дону температура воздуха утром составит +2, днем +4, ночью +1. Осадков не ожидается, но весь день будет пасмурно.В первый день 2021 года будет еще теплее. Утром +2, днем в Ростове +6, ночью +2 градуса. Облачно с прояснениями и также без осадков.Отметим, что плюсовая температура будет держаться вплоть до пятого января. Потом прогнозирую небольшой мороз.А снег мы увидим не раньше, чем восьмого января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Зима 2020-2021 в Ростове-на-Дону: какая погода ждет ростовчанПо прогнозам синоптиков, зима 2020-2021 в Ростове-на-Дону окажется непредсказуемой (подробнее).