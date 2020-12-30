Красавица-блондинка, обладательница титула «Мисс Россия», модель Виктория Лопырева рассказала своим подписчикам в «Инстаграм», почему 2020-ый стал для нее успешным. Она нашла 10 причин для того, чтобы считать уходящий год удачным.Например, в карантин Виктория провела много времени вместе со своим мужем.- У меня появилась возможность практически все время быть с ребенком, а в рамках обычного графика я бы разрывалась. Буквально на днях меня избрали главои комиссии по развитию спортивнои индустрии в деловои Ассоциации Менеджеров России, скоро приступлю к работе, - рассказывает Виктория.Также она побывала на Камчатке и отметила свой День рождения в кратере вулкана.- Я стала женои человека, который занял высокую должность! Горжусь этим, как и остальными успехами моего мужа, - продолжает перечислять Виктория.А еще одним из лучших моментов года для модели стал процесс ловли ящериц вместе с сыном на Мальдивских островах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Виктория Лопырева показала идеальную фигуру в купальникеВнешний вид красотки вызвал зависть в Сети (подробнее).