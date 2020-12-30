Модель из Ростовской области, ставшая женой известного футболиста Дмитрия Тарасова, сейчас наслаждается отдыхом на солнечных Мальдивах.Анастасия Костенко отправилась туда вместе с супругом и двумя маленькими дочерями. Девушка практически ежедневно выкладывает в «Инстаграм» фото с отдыха.Накануне она опубликовала снимок с яхты. Семя в полном составе решила отдохнуть подальше от берега. Под фото девушка написала, что им удалось вблизи увидеть дельфинов.- Зарядились удачей на год грядущий, - сообщила девушка.Этот безобидный милый снимок вызвал почему-то много негативных комментариев.Один из подписчиков назвал Анастасию «удобной женой», другой попросил опубликовать снимок, на которой семья употребляет алкоголь.Но многие пользователи встали на защиту девушки и ее близких людей. Многие отметили, что семья очень красивая и, по всей видимости, счастливая.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Анастасию Костенко хейтеры атаковали звонками на телефонНа модель сыпались угрозы и оскорбления (подробнее).