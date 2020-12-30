В донской столице правоохранители при поддержке отряда «Гром» задержали двоих мужчин, один из которых ранее был судим.Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, приятели зарабатывали на жизнь тем, что изготавливали фальсифицированный алкоголь. Причем, в промышленных масштабах. Затем продавали свой товар.Отметим, часть спиртного мужчины хранили на одном из складов, расположенных в балке. Собеседник издания добавил, что помещений для хранения «паленой» продукции у злоумышленников было несколько.При обыске силовики нашли 1000 литров спирта и 3700 бутылок готовой продукции. При этом алкоголь был маркирован логотипами известных брендов. Так, среди изъятой продукции - липовые водка «Хортица», «Зеленая марка», «Мажор», виски «Джемисон», «Джек Дэниэлс», коньяк «Хеннесси». В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Подговорил подростка купить алкоголь: общественник вымогал деньги у ларечницыПодозреваемого задержали с поличным (подробнее).