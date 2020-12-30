Очаровательная блондинка, певица, модель, обладательница титула «Мисс Россия» Татьяна Котова рассказала о своих предновогодних планах. Девушка составила большой список обязательных дел и задач.Среди них- скинуть несколько килограммов. Правда, не ясно, зачем это надо Татьяне, ведь она в прекрасной форме.- Последние дни перед Новым годом у всех просто в огне. Надо успеть все и везде. А девушкам еще и сделать все бьюти – процедуры, - написала Татьяна Котова в своем аккаунте в «Инстаграм».Кроме похудения Татьяна планирует сделать маникюр, купить платье, приобрести и упаковать подарки, придумать новогоднее меню, сделать доброе дело и обзавестись свечами с новогодним ароматом.Ранее \\"Комсомольская правда - Ростов\\" писала, какие подарки Котова не любит получать. Так, под знаком «минус» - мягкие плюшевые игрушки, посуда и принадлежности для кухни, бесполезные статуэтки и даже духи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:\\"Мисс Россия\\" Татьяна Котова удивила выбором блюд к новогоднему столуПевица готовится к главному зимнему празднику (подробнее).