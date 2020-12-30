Более 230 сладких подарков получили ребята из населенных пунктов Недвиговского сельского поселения. Их вручили представители администрации и ДК Недвиговского сельского поселения. В числе основных спонсоров выступил регоператор ГК «Чистый город».В хуторах Недвиговка, Веселый сладкие подарки вручили 159 многодетным и малообеспеченным семьям, детям с ограниченными возможностями здоровья и находящимся под опекой. Кроме того, около 70 новогодних наборов подготовлено для детворы хутора Хапры. Сладости доставили и ребятам в поселок Щедрый.- В условиях пандемии провести масштабные праздничные мероприятия, к сожалению, не удаётся. Надеемся, что сладкие наборы доставили частичку праздничного настроения деткам, – отмечает генеральный директор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина.