Вскоре наступит главная ночь года. У многих семей существуют свои новогодние традиции. Например, салат «Оливье» и просмотр «Иронии судьбы».У олимпийской чемпионки по синхронному плаванию, которую называют «Русской русалкой», тоже есть заветный новогодний ритуал. О нем Влада Чигирева рассказала своим подписчикам в «Инстаграм».- У нас есть очень много душевных традиций, но сегодня хочу поведать об одной очень волшебной, - написала спортсменка.Так, каждый год Влада и ее близкие делают «Коллаж желаний» на предстоящий год- Вырезаем из журналов картинки, фотографии и фразы, которые нам очень нравятся или какие подходят под описание наших целей и желаний на год. На большом листе бумаги составляем картину из всех кусочков этой волшебной «мозаики». Самое чудесное, что все сбывается, - сообщила Влада.Она посоветовала всем опробовать эту традицию и, возможно, это действительно принесет удачу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:\\"Кто на что учился\\": Русская русалка Влада Чигирева рассказала об изнурительных тренировкахКаждый день спортсменок расписан по минутам (подробнее).