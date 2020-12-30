В Ростовской области, в поселке Чалтырь, местный житель стал фигурантом уголовного дела. Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, 29-летний мужчина заметил на скамейке в центральном парке телефон и пластиковую банковскую карту. Хозяина поблизости не оказалось.Тогда мужчина взял карту себе, а уже через полчаса на местной заправке начал оплачивать ею бензин. Правда, все попытки оказались неудачными. Владелица ее уже заблокировала, и параллельно обратилась в полицию.Правоохранители сработали оперативно. Они в этот же день задержали мужчину. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если суд признает вину подозреваемого, он может сесть в тюрьму на шесть лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростове двух полицейских осудили за мошенничествоОба они потребовали взятку за непривлечение к уголовной ответственности (подробности).