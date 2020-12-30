30 декабря в пресс-службе правительства Ростовской области сообщили о работе МФЦ в период с 31 декабря по 10 января. Так, 31 декабря большинстве МФЦ региона будут закрыты.- Также выходными будут и дни с 1 по 10 января 2021 года, - рассказали в пресс-службе ведомства.Однако есть и исключения. Так, в МФЦ Шахт 31 декабря, с 08:00 до 12:00, будут принимать заявления, и с 08:00 до 16:00 – выдавать документы и консультировать.Также 31 декабря будет рабочим днем в МФЦ Багаевского района. Там двери для посетителей откроют в девять утра. Завершится рабочий день в час дня.Будут трудиться 31 декабря и сотрудники Матвеево-Курганского МФЦ. Они начнут работу в восемь утра, а завершат в три часа дня. По такому же расписанию будет работать МФЦ в Морозовске.А в МФЦ Октябрьского сельского района можно будет прийти 31 декабря к восьми утра. Закроется учреждение в 12 часов дня. Кстати, раньше всех каникулы закончатся у сотрудников этого же МФЦ. Рабочий день у них будет уже 9 января. Также 9 января начнет работу МФЦ Семикаракорского района.Все остальные учреждения открываются 11 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Как будут работать государственные ветеринарные клиники в Ростове-на-Дону в январе 2021: рассказываем, в какие дни можно будет лечить питомцевКак будут работать государственные ветеринарные клиники в Ростове-на-Дону в январе 2021: у специалистов во время каникул будет особый график (подробнее).А В ЭТО ВРЕМЯ:Как в Ростовской области будут платить за мусор в 2021 году: скорректированы тарифы на услугуКак в Ростовской области будут платить за мусор в 2021 году: рассказываем о положительных и отрицательных (подробнее).