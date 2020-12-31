Обладательница титула «Мисс Россия», очаровательная блондинка Виктория Лопырева, порадовала своих подписчиков новым фото в «Инстаграм».На снимке изображена Виктория в купальнике и ее очаровательная подруга. Фото «Мисс Россия» опубликовала не случайно. Дело в том, что у ее приятельницы – День рождения.- Она иногда думает, что я сумасшедшая, но кто рискнёт это опровергнуть? Каждый раз, словно, пламя, - я зажигаюсь новой идеей и она всегда меня поддерживает! Это ли не самое важное для друзей и единомышленников? Кстати, этот год стал важным для многих, и для наших отношений в том числе, и мы обе ему за это благодарны! Круто, когда живёшь на высоких скоростях, и твой друг мчит по встречке вместе с тобой, - подписала Виктория фотографию.А еще «Мисс Россия» пожелала подруге в ее День рождения счастья и исполнения всех желаний.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Обладательница титула «Мисс Россия» решила к Новому году резко похудетьИ сделать доброе дело (подробнее).