В селе Малые Дербеты впервые в Калмыкии прошел зимний Кубок по конно-верховой стрельбе.Лучшие стрелки из лука и наездники соревновались на боевой дорожке длиной около 90 метров. Первое место среди мужчин занял Баатр Бадмаев, среди женщин – Байрта Джеева. Организаторами выступила республиканская федерация конной стрельбы из лука и один из местных конно-спортивных клубов. Во время Кубка опытные спортсмены прочли несколько лекций новичкам. В дальнейшем федерация намерена регулярно проводить кубки.Конная стрельба из лука развивается в России с относительно недавнего времени. Первое соревнование прошло около четырех лет назад. В 2019 году в Серпухове впервые в России прошли состязания с участием зарубежных спортсменов. В мире конная лучная стрельба наиболее популярна в Корее.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Прогноз астролога на 2021 год в Ростове-на-Дону: раков ждет брак, а девам нужно позаботиться о здоровьеПубликуем гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!