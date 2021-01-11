Маленькая дочка футболиста Дмитрия Тарасова и его третьей супруги уже вовсю следит за внешностью, хотя Милане нет еще и трех лет. Малышка уже делает прически, примеряет самые красивые вещи мамы и даже обзавелась собственной косметикой. Об этом Анастасия Костенко рассказала в своем Instagram.Совсем недавно девочка освоила макияж глаз и губ и готова делать его всем подряд, но отец малышки по какой-то причине отказывается от таких экспериментов. Вся эта ситуация напомнила Анастасии Костенко свое детство.- Все, как у мамы. Наверняка многие, как и я, в детстве любили накраситься косметикой, - рассказывает супруга футболиста. - Кот из дома - мыши в пляс. Я натягивала на себя самую красивую, на мой взгляд, одежду из гардероба мамы. Красовалась перед зеркалом в ее красивых и изящных лодочках, беспощадно наносила на лицо тени и выходя за контур красила от души губы.Многие отметили сходство старшей дочери с папой. Люди написали множество позитивных комментариев в адрес малышки.\\"Как куколка, красивая\\", \\"Тарасов в виде девочки, прям копия\\", \\"Накрасилась как мама, еще больше стала похожа на папу\\", \\"Копия отец.... Зачем красить ребенка в таком возрасте?\\", \\"Какая красотка растет\\", - делились своим мнением подписчики.Стоит отметь, что в семье Анастасии и Дмитрия Тарасова сейчас воспитываются две совместные дочки - Милана и Ева.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоклонники раскритиковали Анастасию Костенко за откровенный купальникЗвезда удивила подписчиков фотографией с пляжа (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.