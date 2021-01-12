В понедельник, 11 января, в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области открыли модульную поликлинику. Медицинскую помощь в комфортных условиях будут получать более 18 тысяч человек. Об этом сообщает региональное правительство.Новая поликлиника оборудована необходимой медицинской техникой. Здание оснащено системами кондиционирования, отопления, а также инженерными коммуникациям.На базе этой поликлиники взрослым и детям будет оказываться разнообразная медицинская помощь. В структуру лечебного учреждения входят три фельдшерско-акушерских пункта.В донском правительстве отметили, что общая стоимость работ по строительству модульной поликлиники в селе Покровское Неклиновского района составила более 95,4 млн рублей, из которых 82,2 млн рублей – средства областного бюджета, а остальное - из казны муниципалитета.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОборудование на 30 миллионов закупят для новой инфекционной больницы в Ростове-на-ДонуПоставить и установить медицинскую технику нужно до конца апреля (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.