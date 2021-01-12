Жители Ростова не могут смириться с закрытием важнейшего транспортного узла - моста на улице Малиновского. Некоторые не унывают и отчаянно пытаются найти способы пересекать переправу даже после официального запрета. Неудивительно, ведь в противном случае придется потерять несколько часов в колоссальных пробках.В социальных сетях появилось видео, на котором жители идут пешком по мосту. Вот только многие из них подъехали к путепроводу на своих автомобилях. Люди припарковали машины вблизи переправы, достали все вещи, закрыли двери и дальше пошли \\"на своих двоих\\".В связи с этим на подъездах к мосту образовалась стихийная парковка. Десятки брошенных машин украшают обочины с двух сторон.- Некоторые на другой стороне пересаживаются на общественный транспорт, - пояснил автор ролика.Напомним, дорожная ситуация в донской столице после закрытия моста на Малиновского остается напряженной. Люди часами простаивают в пробках. Сложнее всего приходится жителям \\"Суворовского\\", где пробка начинается от самых дальних домов микрорайона. Невероятный затор фиксировали местные жители уже в 7 утра.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВыделенная полоса или велосипед: ростовские общественники предложили решения проблемы с пробкамиИз-за закрытия моста на Малиновского водители стали жаловаться, что передвигаться на собственном автомобиле стало бессмысленно (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.