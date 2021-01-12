Сегодня ночью, 12 января, на подъезде к Ростову-на-Дону произошло страшное ДТП.Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, авария случилась около 00:40. Водитель автомобиля \\"Хонда Цивик\\" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем \\"Шкода Рапид\\". По предварительной информации, за рулем \\"Хонда Цивик\\" находился сотрудник Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону.В результате ДТП два человека погибли, двое доставлены в БСМП с травмами различной степени тяжести. Как стало известно \\"Комсомольской правде-Ростов\\" из собственных источников, одного из них прооперировали, он по-прежнему находится в реанимации.По словам очевидцев, удар был такой силы, что двигатели обоих авто буквально вошли в салон. Машины откинуло в разные стороны, на несколько десятков метров по всей округе разлетелись детали. В социальных жители сообщили, что в результате столкновения погибли два человека: водитель такси и пассажир \\"Хонды\\".- В настоящее время по данному факту назначена служебная проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - добавили в донском главке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мечтала о материнстве, а стала инвалидом»: Миллион рублей отсудила у больницы ростовчанкаЖизнь молодой женщины превратилась в настоящий ад (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.