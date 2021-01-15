В донской столице случилась необычная авария.Инцидент произошел, в четверг, 14 января, как ни странно, прямо на территории Северного кладбища. Один из автолюбителей протаранил ограду одной из могил и практически въехал в сам памятник. После происшествия водитель спешно покинул место аварии, но оставил при этом включенную на полную громкость музыку в автомобиле.Последствия аварии сфотографировали посетители главного городского кладбища. На снимке заметно, что никакой дороги поблизости нет и совсем неизвестно, как машина туда попала, виден лишь тормозной путь, проделанный машиной.Есть вероятность, что попросту произошло ДТП.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове на дороге погибла женщина.Она получила травмы, несовместимые с жизнью.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!