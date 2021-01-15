В Ростовской области коммунальщики вышли на борьбу с последствиями непогоды. На дороги высыпали около трех тысяч тонн противогололедных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу, 15 января.Обильный снег выпал в Ростовской области минувшей ночью. По прогнозам синоптиков, снег будет идти в течение трех дней. Специалисты коммунальных служб были предупреждены о непогоде заранее. За минувшие сутки на дорогах в расчистке были задействовано 309 единиц техники, которые обрабатывали трассы реагентами.Так, на М-4 «Дон» последствия непогоды устраняли 49 единиц спецтехники, в том числе и погрузчики ростовского филиала ГК «Автодор». Аналогичное количество машин было задействовано на Северном, Южный и Западном подъездах к Ростову-на-Дону, а также на донских участках федеральных трасс в разных направлениях.За ситуацией на трассах дорожные компании следят, в том числе, с помощью спутниковых каналов видео- и метеонаблюдения, сообщает издание \\"Городской репортер\\".- На автодорогах регионального и межмуниципального значения работали еще 211 единицы техники, в числе которых комбинированные дорожные машины, погрузчики, автогрейдеры, бульдозеры, роторы, - пояснили в пресс-службе правительства.Сейчас количество снегоуборочной техники на донских трассах дорожники и власти меняют в зависимости от метеообстановки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСемь автомобилей столкнулись на трассе в Ростовской области: два человека погибли, двое пострадалиРегион накрыл сильный снегопад (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.