Смоет ли грехи купание в проруби? Церковь на этот вопрос отвечает однозначно — нет. Это не богослужебная традиция.Сегодня, 15 января, в 17:03 в эфире Радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM расскажем о праздновании Крещения Господня. Вспомним историю одного из важнейших таинств в Христианской церкви, поговорим о традиции окунаться на Крещение в ледяную купель.Гостем нашей студии станет пресс-секретарь Главы Донской митрополии Игорь Петровский.«Проблема в том, что люди часто наполняют традицию Крещенских купаний неправильным смыслом», — уверен Игорь Павлович.А вот как надо понимать такую традицию по мнению Церкви? Узнаем сегодня в вечернем эфире. Также вы сможете узнать, где в городе оборудованы официальные купели для купания и каких правил необходимо придерживаться при омовении.А какового ваше отношение к этой традиции? Будете ли вы окунаться в прорубь на Крещение? Звоните.АЛЛО!Звоните в эфир: 333-25-22, пишите на номер WhatsApp: 8-909-409-00-00. И слушайте подкаст эфира на сайте radiokp.ru