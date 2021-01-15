В пятницу, 15 января в донской столице не будут работать четыре светофора в центре и Западном жилом массиве. Об этом сообщает пресс-служба ростовской мэрии.Временно перестанут работать светофоры, расположенные на пересечении Серафимовича и переулка Островского - с 9:00 до 18:00. До 17:00 будут отключены светофоры на пересечении улиц Портовая и Деревянко, а также на Портовой, 82. Светофоры не будут работать с 10:00 до 14:00 на участке Профсоюзной и Желябова.- Неудобства вызваны отключением электричества, - отметили в горадминистрации.Сейчас из-за аварии электросети не работают светофоры на перекрестках: 14 Линия-я – Налбандяна, Ченцова - 14-я Линия, Ченцова - 20-я Линия.Напомним, в донской столице приостановлено движение троллейбуса по маршруту № 14. Пассажирам придется терпеть неудобства всего один день.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМост на Малиновского в Ростове-на-Дону 2020-2021: когда закроют, где будут пробки и пути объездаВ январе в донской столице на время реконструкции полностью закроют единственный мост на улице Малиновского, который соединяет два крупных района - Западный и Военвед. Закрытие скажется на многих жителях (подробности).АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.