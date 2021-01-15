Сегодня, 15 января, с самого утра в Ростове-на-Дону идет сильный снегопад. Буквально за несколько часов дороги засыпало, что еще больше усугубило транспортную ситуацию. В социальных сетях люди публикуют фотографии заснеженных улиц, дворы оказались тоже не проездными.Вот только до сих пор никто из жителей не встречал на дорогах снегоуборочную технику. Неужели прогнозируемая непогода снова оказались сюрпризом для коммунальных служб?В администрации донской столицы поспешили успокоить жителей. В мэрии сообщили, что дороги заранее обработали специальными средствами во избежание образования наледи. Проезжие части действительно не замерзли, но вязкая каша из растаявшего снега все равно замедляет передвижение транспорта.Чтобы ликвидировать последствия стихии, будет организовано дежурство коммунальной техники на 45 важных участках, среди которых мосты, спуски и подъемы, заявили в мэрии.- Всего сегодня будет задействовано 162 единицы техники, в том числе 68 комбинированных дорожных машин, а также 596 человек и средств малой механизации для поддержания в нормативном состоянии тротуаров, - отчитались в администрации Ростова.Добавим, что во время метели на трассе в Ростовской области произошла жуткая авария, в результате которой погибли два человека. Иномарка вышла на обгон и лоб в лоб столкнулась с грузовиком.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРостовских пенсионеров попросили три дня не выходить на улицу из-за непогодыНа улицах будет ветрено и сколько (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!