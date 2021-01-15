В Ростовской области сотрудники отдела полиции экономической безопасности расследуют уголовное дело, связанное с незаконным предпринимательством. По версии следствия, 36-летний житель поселка Чалтырь Мясниковского района незаконно организовал языковую школу.Точка была открыта в Ростове-на-Дону, на бульваре Комарова. Там работал целый штат преподавателей. Все они обучали клиентов иностранным языкам. При этом школа не была зарегистрирована в контролирующих органах, а налоги с прибыли не отчислялись.По версии следствия, сам мужчина получил с деятельности хороший доход - два миллиона 628 тысяч рублей.- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии», - прокомментировал источник издания в правоохранительных органах региона.Если суд докажет вину дончанина, ему грозит либо штраф до 300 тысяч рублей, либо арест сроком в шесть месяцев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Дело Синей Бороды» по-ростовски: четыре жены, один адвокат и жестокое убийствоСам мужчина своей вины не признает, но его помощник уже во всем признался (подробнее).АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.