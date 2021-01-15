В семье Валерия Карпина и его супруги Дарьи дела идут только в гору. Главный тренер ФК «Ростов» показывает стабильно высокие результаты в работе. А его любимая женщина ведет дом и воспитывает дочерей, но не забывает о саморазвитии. Талантом жены наставник желто-синих похвастался в Instagram.В студии звукозаписи в Эстонии Дарья Карпина исполнила песню. Валерий выложил в сеть отрывок.Голос жены тренера восхитил несколько тысяч человек. Поклонники футбольного клуба \\"Ростов\\" написали сотни отзывов, посвященных музыкальным способностям жены тренера.«Если человек талантливый, то это видно! А в данном случае - слышно!», «Красава! Карпин, тащи ее на сцену», «Вот мне бы так дома кто-то пел», «Повезло мужику. Жена красивая и умная», «Валера, Даша отлично поет», - высказывались подписчики.Недавно семейная пара побывала на родине тренера, где дочь Валерия Карпина, по его словам, впервые увидела \\"нормальный снег\\". Сейчас наставник желто-синих находится в Испании, где проходит зимний тренировочный сбор.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС кем сыграет ФК «Ростов» после каникул: публикуем расписание матчей 2021Рассказываем, с кем сыграет ФК «Ростов» в четырех турах 2021 (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!