В Ростове-на-Дону суд огласил приговор местному жителю, который, используя свое служебное положение, придумал незаконный источник дополнительного дохода.Мужчина работал в компании операторе сотовой связи. У него был свободный доступ к информации о телефонных переговорах клиентов. И он продавал эти данные, в частности, историю входящих и исходящих вызовов, представителям криминальной среды и другим заинтересованным лицам.Как рассказали в пресс-службе УФСБ по Ростовской области, следователям удалось собрать неоспоримые доказательства преступления.- Он признал вину и сотрудничал со следствием, что позволило выявить и заказчиков преступления, - отметили в пресс-службе ведомства.Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал его виновным. Приняв во внимание его деятельное раскаяние и оказанную следствию помощь, суд назначил ростовчанину наказание в виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Телефонные мошенники развели ростовчанина на 400 тысяч рублейОни придумали новую вариацию на тему «звонок из банка» (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.