В Шахтах местные жители нашли двух собак, сбитых машинами. Люди не прошли мимо, а позвонили волонтерам, занимающимся помощью животным. Общественники, в свою очередь, сразу же откликнулись на призыв о помощи.Как рассказали волонтеры, травмы у собак очень серьезные.- Тут вообще жесть, боялись, что огнестрел, но, оказалось, просто вот так тяжело сбиты,- написали волонтеры в своей группе.У одной из собак - черепно-мозговая травма средней степени тяжести, ушиб внутренних органов, тахикардия, переходящая в брадикардию.- Собака не встает на лапы, находится на поддерживающей терапии, кормим через шприц, - продолжают волонтеры.У второй собаки - переломом бедра, сильный посттравматический отек. Животному требуется операция. Но денег на нее нет, поэтому волонтеры объявили в социальных сетях сбор средств.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростове-на-Дону домашние еноты приютили израненного дикого сородичаБлагодаря супругам-ростовчанам и их милым питомцам порванное собаками животное вновь обрело силы и здоровье (подробнее)