Международный аэропорт Ростова, закрывавшийся сегодня - 15 января - из-за мощного снегопада, возобновил обслуживание рейсов. Сейчас работа идет в соответствии с графиком. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.Сложные погодные условия повлияли на работу \\"Платова\\". Все службы донского аэропорта работали в усиленном режиме. Спецтехника расчищала от снега взлетно-посадочную полосу и перрон.Сейчас ростовский аэропорт работает в прежнем режиме. На вылет задерживаются 11 рейсов – в Санкт-Петербург, Калининград, Гюмри, Стамбул, Астрахань, Симферополь, Сочи и Москву. На запасном аэродроме в Волгограде находится один рейс – «Азимут» из Новосибирска.Напомним, в Ростовской области все еще прогнозируют резкое ухудшение погоды: похолодание, гололед и ураганный ветер до 18 метров в секунду.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПассажир авиарейса Москва-Ростов устроил дебош из-за просьбы надеть маскуОн обложил экипаж и полицейских матом (подробности)