Ростовская область всегда славилась своим сельским хозяйством и, в частности, зерном. Минувшей осенью под будущий урожай засеяли озимыми культурами около 2,8 млн гектаров, 99 процентов посевов озимых составляют зерновые культуры.Сейчас специалисты ведут постоянный мониторинг состояния посевов озимых культур.- По последним данным, на донских полях взошло 76 процентов посевов озимых, - рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. - Осень и начало зимы были засушливыми в нашем регионе, что вызывало серьезную тревогу у селян. Выпадающие осадки должны благотворно повлиять на посевы озимых, так как пополнят запасы влаги в почве, а снежный покров защитит посевы от низких температур. Дальнейший ход перезимовки озимых будет зависеть от складывающихся погодных условий. Окончательные выводы о перезимовке можно будет сделать после возобновления вегетации растений.Стоит отметить, что сейчас аграрии активно готовят семена яровых культур. На сегодняшний день из необходимых 92 тысяч тонн уже заготовлено более 74 тысячи тонн, то есть свыше 80 процентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Снегопад, сильный ветер и гололед: стихия обрушится на Ростовскую областьРостовчан предупреждают о резком изменении погоды (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.