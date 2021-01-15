Крещенское купание — это часть православной культуры, но вода не избавляет от грехов. О крещенских традициях, омовении в ледяной купели и правилах безопасности, говорили сегодня в эфире Радио «Комсомольская правда» с пресс-секретарем Главы Донской митрополии Игорем Петровским.- Проблема в том, что люди часто наполняют традицию Крещенских купаний неправильным смыслом, - уверен Игорь Павлович. - И в самом деле, наивно было бы думать, что если человек весь год обманывал, воровал, предавал и был исполнен греховными мыслями, то в один миг, окунувшись в Крещение в ледяную купель, он сможет смыть с себя все прегрешения. Церковь такой подход одобрять не может, но и не осуждает эту традицию,как таковую.В этом году, уточнил Игорь Петровский, необходимо придерживаться определенных правил при омовении. Это, прежде всего, касается ситуации с распространением коронавирусной инфекции. У купели нужно быть в маске, соблюдать рекомендованную дистанцию, места для купания должны быть обеспечены дезинфекторами.Подробности слушайте на сайте radiokp.ru