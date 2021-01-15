В Ростовской области стартовал очередной этап приема заявок на выплату компенсаций обманутым дольщикам. Об этом сообщает региональное правительство.Деньги выплачивает Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Вернуть средства смогут дончане, заключавшие договоры о приобретении жилья с организациями «СКБ Центр», «Строй Старт» и «СтройСпектр». Речь идет об объектах, расположенных в Ростове по адресам: бульвар Платова, 13, 15,17, улица Евдокимова, 35Г, стр. пятно 1-1 (секция Е); 37, пятно (2-3Г) и 37 пятно (2-4В), улица Штахановского, 25 (Б и В). А также в поселке Янтарный, поле № 45.Сейчас в Ростовской области продолжается прием заявлений на компенсационные выплаты, которые начались в декабре минувшего года. Документы могут подать дольщики, не получившие жилье в Азове на Инзенской, 13, в нескольких домах в Азовском районе, а также в Таганроге на улице Галицкого, 39.Заявителям необходимо предоставить пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН, выписку из реестра требований кредитора о размере, составе и очередности удовлетворения требований.- Использованные на оплату этого жилья средства материнского капитала будут возвращены в Пенсионный фонд. У людей есть право повторного использования всей суммы на цели, предусмотренные федеральным законом, - отметили в пресс-службе правительства Ростовской области.Деньги обещают перевести в течение десяти рабочих дней с момента подачи заявления.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове-на-Дону обманутые дольщики получат ключи от пятисот квартир в новых микрорайонахГубернатор Василий Голубев в эфире радио «Комсомольская правда» подвел итоги инвестфорума в Сочи, на котором регион подписал соглашения на 44,5 млрд рублей (подробности)АЛЛО!Записаться на подачу заявлений можно по телефону горячей линии: 8-800 7007-214.Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.