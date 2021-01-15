В красносулинский следственный комитет поступило сообщение о том, что в одну из больниц города Гуково поступила девятилетняя девочка с травмами после падения с высоты. Следователи незамедлительно начали доследственную проверку по факту произошедшего.По данным следствия, малышку доставили в медицинское учреждение еще 10 января. Как удалось выяснить, девочка стояла на лестничной площадке пятого этажа многоэтажки, и неизвестным образом упала с перил лестницы на первый этаж. Школьница потеряла сознание была госпитализирована в медицинское учреждение, где через несколько дней скончалась.- Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ71-летняя водитель пострадала при столкновении легковушек.Еще одну женщину с восьмилетним ребенком обследуют в больнице.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!