В Ростовской области задержали местного жителя, подозреваемого в совершении кражи.В новочеркасский отдел полиции обратился обратился представитель муниципального унитарного предприятия города. Он рассказал, что на линии, которая находится на ремонте, исчезли трамвайные провода.В ходе следствия стало известно, что к похищению трамвайного инвентаря причастен 21-летний житель Аксайского района. Ночью он приехал на машине к ремонтируемой электролинии и при помощи ножниц по металлу срезал провода. Затем он поделил их на части и в общей сложности 200 метров кабеля погрузил в автомобиль и отвез в пункт приема металла. Таким образом, общая сумма ущерба составила более 85 тысяч рублей.Кроме того, позже стало известно, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове-на-Дону работник компании сотовой связи продавал информацию о звонках клиентов бандитам.Мужчине вынесли приговор в суде.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!