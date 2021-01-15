В донской столице очередная местная жительница стала жертвой телефонного мошенника.В местный отдел полиции обратилась девушка и сообщила, что ей позвонил неизвестный номер. Голос на том конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что необходимо защитить свои сбережения от мошенников, а для этого надо перевести все средства на резервные счета, указанные злоумышленником. Девушка поддалась уговорам и выполнила все указания и перевела мошеннику порядка полутора миллионов рублей. И только потом она поняла, что стала жертвой злоумышленника.- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого в совершении данного преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новочеркасске местный житель сдал на металлолом трамвайные провода.Сумма нанесенного ущерба составила 85 тысяч рублей.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!