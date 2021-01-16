В донской столице задержали двух мужчин, подозреваемых в серии краж.Один из местных жителей обратился к правоохранителям с заявлением о краже и сообщил, что неизвестный мужчина разбил стекло его автомобиля Toyota и похитил оттуда сумку, где лежали документы и телефон. Общая сумма причиненного ущерба составила более 50 тысяч рублей.Полицейским удалось найти и задержать 31-летнего жителя города Шахты и его подельника того же возраста. Позже стало известно, что ранее они уже были судимы за аналогичное преступление. Кроме того, на данный момент уже установлена их причастность еще к двум эпизодам краж. Фигуранты вечером присматривали автомобили престижных марок, где лежали личные вещи владельцев, затем разбивали окна и похищали их.- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мера пресечения – заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОколо полутора миллионов лишилась ростовчанка после общения с мошенником.Поисками злоумышленника уже занялись правоохранители.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!