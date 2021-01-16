Правительство Ростовской области 16 января обнародовало новые данные по число заболевших и умерших от ковида. Так, за сутки опасный вирус диагностирован у 393 человек. На сегодняшний день общее число заболевших нарастающим итогом достигло 57921.- За весь период в области выздоровели 47918 человек, в том числе за последние сутки – 312, - прокомментировали в пресс-службе правительства Ростовской области.Среди новых заболевших – и дети, и старики. Скончались от коронавируса за сутки 13 человек.А за весь период жертвами COVID-19 в области стали 2323 человека.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что из-за пандемии в донской столице не станут освящать места, где обычно совершаются крещенские купания. Однако около девяти купелей все же будут дежурить спасатели и врачи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Стала известна дата начала массовой вакцинации от COVID-19 в Ростове и областиДончанам сделают прививки препаратом «Спутник V» (подробнее).А В ЭТО ВРЕМЯ:В Ростове-на-Дону из-за коронавируса не станут освящать воду в купеляхРассказываем, что будет происходить у мест купания в ночь с 18 на 19 января (подробнее)