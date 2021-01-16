В Ростовской области, в Неклиновском районе, утром 16 января произошло серьезное ДТП. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, 36-летний водитель, управляя автомобилем «Митсубиси Лансер», по предварительным данным, выезжал на перекресток со второстепенной дороги, и делал левый поворот.Мужчина при этом нарушил правила дорожного движения и не предоставил преимущество двигавшемуся по главной автомобилю «Фольксваген». В результате произошло столкновение двух автомобилей.От удара «Фольксваген» отбросило на встречную полосу, где он врезался с автобусом.Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, в автобусе никто не пострадал. А вот водителя и пассажира «Фольксвагена» доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка.Ранее \\"Комсомольская правда - Ростов\\" сообщала о том, что в Ростовской области, на трассе в Зимовниковском районе, произошла авария со смертельным исходом. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, в пятницу, 15 января, 29-летняя водитель «десятки» не справилась с управлением и вылетела на обочину.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростовской области женщина насмерть сбила мужчину, оформлявшего ДТПРассказываем подробности аварии (подробнее)